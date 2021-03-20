Трамп собирается вернуться к активности в соцсетях

https://static.news.ru/photo/c2bc18dc-8a6e-11eb-8937-96000091f725_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы вновь начнёт публиковать сообщения в соцмедиа. При этом он будет использовать «собственную платформу».

Как заявил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер, Трамп «вернётся в соцмедиа через два или три месяца». Он будет публиковаться «на собственной платформе», которая привлечёт «десятки миллионов» людей.

По словам Миллера, это «полностью изменит правила игры». Республиканцы ранее заявляли о возможности создать некий аналог популярных социальных сетей. Они подчёркивали, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американский сервис микроблогов и социальная сеть Parler имеет значительную пользовательскую базу сторонников консервативных взглядов и сторонников Трампа.

Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января с помощью интернет-протокола, принадлежащего технологической компании DDos-Guard, контролируемой двумя россиянами.

9 января Twitter принял решение бессрочно заблокировать аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». 6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января. Байдена признали победителем выборов, он вступил в должность после инаугурации, писал NEWS.ru.