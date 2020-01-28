https://static.news.ru/photo/bceae40e-41fb-11ea-8948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeed Qaq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Глава Белого дома представил план палестино-израильского урегулирования.

Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно, — подчеркнул президент США.

Он отметил, что «это не такое уж большое дело, я уже сделал это для вас, и так оно и останется».

План по урегулированию конфликта предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме.

Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру, — подчеркнул глава Белого дома на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, США выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании, подчеркнул глава Соединённых Штатов.

Ранее израильский политик заявил, что 28 января является историческим днём, когда Трамп предложил свой вариант урегулирования ситуации на Западном берегу реки Иордан, писал NEWS.ru.