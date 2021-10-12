Трамп раскрыл секрет своего резкого похудения

Экс-президент США Дональд Трамп сбросил 11 кг после того, как сложил полномочия и уехал из Белого дома. О его секрете резкого похудения со слов самого предпринимателя рассказал бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News.

Миллер заявил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым».

Немного гольфа и много выступлений в поддержку, — привёл Миллер слова Трампа, который так ответил на его соответствующий вопрос о секрете похудения.

Также Миллер добавил, что на улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома. Трамп никогда не скрывал любви к фастфуду и сладостям. В январе 2019 года он заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. В июне прошлого года вес экс-президента США составлял 110 кг. Медики назвали его в сочетании с относительно невысоким ростом Трампа признаком ожирения.

Ранее Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer. Он не исключил, что может ревакцинироваться, отметив, что не ожидал продолжения пандемии COVID-19 в таких масштабах.

В США одобрены к применению вакцины трёх производителей — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Бывший президент США ставит в заслугу своей администрации их ускоренную разработку и ввод в оборот.