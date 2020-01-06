https://static.news.ru/photo/fe051b4a-3110-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. Также американский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Президент США выразил глубокую обеспокоенность о тех, кого коснулись пожары, и [передал] соболезнования в связи с гибелью пожарных и других людей. Президент Трамп предложил правительству Австралии помочь в борьбе с этими ужасными пожарами, — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что на данный момент огонь уничтожил более 6,5 млн гектаров леса и более пяти тысяч зданий и построек, погибли более 20 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны Австралии опубликовало видео, на котором показано приземление военного самолёта C-27J Spartan в штате Виктория. Планировалось, что самолёт эвакуирует местных жителей, однако экипажу запретили посадку из-за соображений безопасности.