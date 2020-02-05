https://static.news.ru/photo/3acf2bd6-47e3-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».

Об этом президент США заявил во время ежегодного обращения к конгрессу о ситуации в стране, передаёт РИА Новости. Трамп напомнил, что Штаты возглавляют «дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро».

Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена, — пригрозил Трамп.

Глава Белого дома при этом добавил, что Вашингтон стоит на стороне кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев и поддерживает их надежды на восстановление демократии.

После этого Трамп обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Гуайдо и подтвердил, что именно его Вашингтон считает «законным президентом страны». При этом сенаторы и конгрессмены встретили венесуэльского лидера оппозиции бурными аплодисментами.

Как писал NEWS.ru, после выступления президента США в конгрессе по положению дел в стране спикер палаты представителей Нэнси Пелоси порвала копию его доклада.