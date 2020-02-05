Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
Об этом президент США заявил во время ежегодного обращения к конгрессу о ситуации в стране,
Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена, — пригрозил Трамп.
Глава Белого дома при этом добавил, что Вашингтон стоит на стороне кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев и поддерживает их надежды на восстановление демократии.
После этого Трамп обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Гуайдо и подтвердил, что именно его Вашингтон считает «законным президентом страны». При этом сенаторы и конгрессмены встретили венесуэльского лидера оппозиции бурными аплодисментами.
Как писал NEWS.ru, после выступления президента США в конгрессе по положению дел в стране спикер палаты представителей Нэнси Пелоси порвала копию его доклада.
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