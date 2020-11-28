Трамп опасается, что его жалобы не дойдут до Верховного суда США

https://static.news.ru/photo/5394b55e-3262-11eb-9d11-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет трудно довести его жалобы на нарушения на президентских выборах до Верховного суда.

В Верховный суд тяжело попасть, — цитирует его Fox News.

При этом Трамп заявил, что множество людей готовы представлять его в Верховном суде. Вопрос лишь остаётся в том, возможно ли довести дело до высшей инстанции.

Также действующий президент добавил, что Верховный суд должен его выслушать, иначе зачем он нужен. Таким образом он ответил на вопрос, верит ли он в победу в высшей судебной инстанции.

При этом он убеждён, что дело о нарушениях на выборах серьёзное. По словам Трампа, его команда собрала обширные доказательства.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Трамп заявил, что представители Демократической партии занимались широкомасштабными фальсификациями. В частности, по мнению президента, имели место вбросы голосов, голосования от имени умерших граждан и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, Байден стал первым в американской истории президентом, за которого отдали свои голоса более 80 млн избирателей.