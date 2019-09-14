Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп Фото: SHEALAH_CRAIGHEAD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7, который прошёл во Франции в конце августа, заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси является его любимым диктатором.

Инцидент произошёл, когда американский лидер ждал начала переговоров с ас-Сиси.

Где мой любимый диктатор? — громко озвучил свой вопрос глава Соединённых Штатов.

В этот момент рядом с ним находились несколько американских и египетских чиновников.

По мнению свидетелей, таким образом Трамп пытался пошутить, однако вместо улыбок его ждало полное молчание, передаёт Wall Street Journal.

Ранее News.ru писал, что жители американского города Балтимор штата Мэриленд «подготовились» к визиту президента США, подняв в воздух огромный шар, изображающий его в образе крысы.

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