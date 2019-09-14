Президент США Дональд Трамп во время саммита G7, который прошёл во Франции в конце августа, заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси является его любимым диктатором.
Инцидент произошёл, когда американский лидер ждал начала переговоров с ас-Сиси.
Где мой любимый диктатор? — громко озвучил свой вопрос глава Соединённых Штатов.
В этот момент рядом с ним находились несколько американских и египетских чиновников.
По мнению свидетелей, таким образом Трамп пытался пошутить, однако вместо улыбок его ждало полное молчание, передаёт
Ранее News.ru писал, что жители американского города Балтимор штата Мэриленд «подготовились» к визиту президента США, подняв в воздух огромный шар, изображающий его в образе крысы.