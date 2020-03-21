https://static.news.ru/photo/149d31c4-6b9c-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Global Look Press

Противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь против коронавируса, уверен президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что Трамп настаивает на своём мнении, несмотря на критику препарата специалистами. Глава Белого дома утверждает, что у него хорошее «предчувствие» по поводу этого лекарства.

Гидроксихлорохин и азитромицин вместе имеют реальные шансы быть одним из важнейших переломных моментов в истории медицины… Надеюсь, они оба будут применяться немедленно, — написал он в своём Twitter-аккаунте.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

При этом директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан уверены, что применять плаквенил против COVID-19 нельзя. Они утверждают, что нужно дождаться выхода антикоронавирусной вакцины в конце года.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.