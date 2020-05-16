Трамп допустил возможность минимально возобновить финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/b0b227ae-977f-11ea-ad83-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

США рассматривают возможность возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения в объёме 10% от прежних выплат. Об этом сообщил президент Соединённых штатов Дональд Трамп.

Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято, — написал он в Twitter.

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сотрудники администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Пекин.

8 мая американский лидер обращал внимание на то, что США направляют ВОЗ «почти 500 млн долларов в год» в то время, как Китай «платит 38 млн долларов» .

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,5 млн человек, более 308 тысяч скончались. Сильнее всего от пандемии пострадали США. Количество заболевших превысило там 1,4 млн.

Решение о приостановке финансирования организации в Белом доме приняли 15 апреля. Глава Соединённых штатов тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестаёт спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.