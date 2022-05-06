Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за неэтичный пост

Касым-Жомарт Токаев / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу за его пост в Facebook (деятельность запрещена в России как экстремистская), нарушающий этический кодекс госслужащих, сообщила пресс-служба правительства. В нём дипломат призвал переименовать Нур-Султан в Астану и «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России».

Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Шарифа в своём посте также предлагал переименовать и саму страну. Дипломат считает, что Казахстан должен стать Казахским Государством.

Ранее Токаев предложил провести всенародный референдум по поправкам в Конституцию республики. По его мнению, это позволит «построить Новый Казахстан».