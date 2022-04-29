Токаев предложил построить «Новый Казахстан» Токаев предложил провести всенародный референдум по поправкам в конституцию

Касым-Жомарт Токаев / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести всенародный референдум по поправкам в Конституцию республики. По его мнению, это позволит «построить Новый Казахстан», передаёт Sputnik Казахстан.

Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана, — заявил лидер Казахстана.

Токаев отметил, что рабочая группа уже подготовила поправки в 33 статьи конституции, что составляет треть основного документа страны. Токаев подчеркнул, что законопроект о внесении указанных изменений уже передан в Конституционный Совет, который в скором времени должен вынести свой вердикт.

Ранее Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом. По его мнению, стране нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития.