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15 июля 2025 в 15:23

Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России

Казахстан начал своими силами строить ТЭЦ, которую планировал строить с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казахстан начал строить угольную ТЭЦ в Кокшетау своими силами, хотя ее возведение планировалось при участии России, заявил на пресс-коференции премьер страны Олжас Бектенов. По его словам, работы ведет компания «Самрук-Энерго».

Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, и поэтому ТЭЦ в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому, – сообщил глава правительства.

Казахстанская сторона в ближайшее время может начать реализовывать своими силами и другие проекты, отметил Бектенов. По его словам, «ТЭЦ важны», и ждать долго страна не может.

Ранее председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявил, что до конца текущего года Астана может подписать соглашение с Москвой о строительстве АЭС. Дальнейшие решения по атомной станции будут приниматься по итогам заключения договора, подчеркнул он.

До этого Росатом выбрали лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Предложения компании были признаны наиболее оптимальными и экономически выгодными

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