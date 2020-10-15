Тимошенко: всеукраинский опрос Зеленского заказали наркокартели

https://static.news.ru/photo/7a7b977e-0f98-11eb-b6e2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала инициированные президентом Владимиром Зеленским «5 важных вопросов». Один из них касается легализации марихуаны. Тимошенко считает, что ради этого пункта и затевается весь опрос, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.

По её мнению, вопрос о легализации медицинского каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину сделают центром наркоторговли в Европе.

И параллельно с таким опросом выпускается указ о передаче двух миллионах гектаров государственной земли госзапаса, которая гарантировала продовольственную безопасность, где покупатели уже определены заранее. И теперь в комплекте, я понимаю, что эти два миллиона гектаров золотых чернозёмов будут отданы под марихуану и всё это будет делаться на базе больших глобальных наркоструктур, — заявила Тимошенко на брифинге, трансляция которого велась на её странице в Facebook.

Тимошенко также заявила, что сам опрос является незаконным и антиконституционным. Она пообещала, что её партия обратится в Центризбирком за разъяснением, а также попытается принять в Верховной раде постановление о запрете проведения опроса. Украинцев Тимошенко призвала не принимать участие в нём.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов, 25 октября. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало.

Ранее Зеленский анонсировал первые два вопроса: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?». Сегодня в видеообращении он раскрыл оставшиеся три: «Нужно ли сократить количество депутатов в Раде до 300?», «Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса?», «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?».

Ранее экс-мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман заявил, что если Киев решит легализовать марихуану, то употребление наркотиков в украинских школах увеличится в четыре раза, писал NEWS.ru.