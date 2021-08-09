В Великобритании обеспокоились проникновением «китайских шпионов»

«Китайские шпионы» пытаются проникнуть в Великобританию, подав заявление на визы, предназначенные для жителей Гонконга. Об этом рассказывает газета The Times, ссылаясь на информацию правительственных источников.

Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались жителям Гонконга, родившимся там до передачи территории Китаю в 1997 году. В настоящее время по решению британских властей владельцы паспортов BNO вместе с членами семей имеют возможность оставаться в Британии до пяти лет, им даётся право работать и учиться. После шести лет пребывания в стране они имеют право подать документы на получение британского подданства.

Источники издания сообщают о китайских «спящих агентах», подающих заявления на получение визы BNO, делая вид, что хотят получить убежище. При этом при подаче заявления на получение подобного документа проверка личности проводится гораздо более тщательно, чем любая другая.

По словам последнего губернатора британской колонии Гонконг лорда Кристофера Паттена Барнса, схема виз для гонконгцев была оправданным ответом на закон о защите национальной безопасности в Китае. Со времён введения этой меры заявления подали более 30 тысяч жителей Гонконга.

В Министерстве внутренних дел Великобритании The Times заверили, что в рамках подачи заявления предусмотрены меры предосторожности, которые позволяют избежать злоупотреблений и выдать визы нуждающимся.

Ранее стало известно, что Гонконг внёс «Спутник V» в список признанных вакцин.