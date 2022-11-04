The Times: украинских беженцев выселили из отеля в Британии ради мигрантов

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look press

Украинских беженцев выселили из гостиницы в Великобритании, чтобы заселить туда мигрантов, сообщает газета The Times. По данным издания, МВД страны решило разместить в гостинице просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне.

Бездомным украинским семьям дали уведомление, что они должны покинуть жилье после того, как Министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне, — говорится в сообщении.

До этого в гостинице проживали как минимум семь украинских семей. Сейчас их переселили в другие отели, но из-за этого дети беженцев вынуждены добираться в школу на такси.

По информации The Times, такое решение было принято после критики главы МВД Суэллы Браверман из-за сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне. Центр рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако на деле там находились четыре тысячи беженцев.

Ранее беженцам с Украины дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони освобождены на Рождество и зиму. Он добавил, что уведомление пришло внезапно. Украинцы прибыли в Шотландию по спонсорской программе страны.

Также власти Польши намерены изменить законы о помощи украинским беженцам. Их обяжут получать специальные идентификационные номера (PESEL), а также введут необходимость фотографирования в ходе регистрации. Кроме того, власти страны намерены ликвидировать получение разрешения на временное проживание украинцам в упрощенном режиме, а также расширить список работ, на которых беженцы смогут трудиться.