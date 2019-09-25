По данным Stuff, умершего разыскивал его отчим. Он связывался с друзьями молодого человека, чтобы узнать о том, как у него дела. Мужчина сообщал, что намерен обратиться в полицию из-за исчезновения родственника.
Министр образования страны Крис Хипкинс назвал произошедшее ужасающей ситуацией и призвал провести расследование. Он отметил, что смотрители общежитий должны приглядывать за учащимися, ведь те платят деньги за сервис.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве жильцы дома пожаловались на трупный запах из квартиры. Сотрудники полиции вскрыли помещение и обнаружили мумифицированный труп мужчины. Тело пролежало в квартире около шести месяцев.