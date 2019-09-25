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В общежитии университета Кентербери в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии было найдено тело молодого человека, умершего около восьми недель назад. Причина его смерти выясняется.

Комнату, в которой находился труп, правоохранители вскрыли после жалоб студентов на ужасный запах.

New Zealand student's body 'undiscovered in dorm room for eight weeks' https://t.co/DJwGcDtuHi — Sky News (@SkyNews) September 25, 2019

По данным Stuff , умершего разыскивал его отчим. Он связывался с друзьями молодого человека, чтобы узнать о том, как у него дела. Мужчина сообщал, что намерен обратиться в полицию из-за исчезновения родственника.

Министр образования страны Крис Хипкинс назвал произошедшее ужасающей ситуацией и призвал провести расследование. Он отметил, что смотрители общежитий должны приглядывать за учащимися, ведь те платят деньги за сервис.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве жильцы дома пожаловались на трупный запах из квартиры. Сотрудники полиции вскрыли помещение и обнаружили мумифицированный труп мужчины. Тело пролежало в квартире около шести месяцев.