Тело главы Белорусского дома на Украине нашли в Киеве

Пропавший в Киеве глава Белорусского дома на Украине Виталий Шишов найден мёртвым в одном из парков украинской столицы. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Киева.

Отмечается, что мобильный телефон и личные вещи Шишова были изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Правоохранители изучат все версии случившегося, допросят свидетелей и проанализируют видеозаписи с камер наблюдения. В рамках расследования дела также проведут ряд экспертиз.

По данным СМИ, Шишов пропал 2 августа. Мужчина вышел на пробежку в один из лесных массивов и не вернулся. Он также не отвечал на телефонные звонки.

Ранее сообщалось, что частный вертолёт рухнул в отдалённой части на севере американского штата Калифорния. В результате инцидента погибли четыре человека. Расследованием происшествия займутся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).