Телеведущие на Украине отказали в беседе на русском эксперту из Казахстана

Ограничения на использование русского языка на Украине настолько жёсткие, что телеведущие канала «НАШ» с трудом смогли пообщаться с экспертом из Казахстана, который не говорит на украинском языке. Они отказались переходить на русский, даже когда политолог Талгат Калиев сообщил, что не очень хорошо понимает их речь. Эксперт смутился, когда не понял вопроса журналиста.

Коллега ведущего пояснила, что они не имеют права в данный момент говорить по-русски из-за действующего на территории страны законодательства о квотах на телевидении. Беседе это не помогло, политолог просто не понимал, что от него хотят, и выглядел растерянным.

Закон о языковых квотах на Украине предполагает, что на общенациональных телеканалах недельная сетка вещания должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке не менее чем на 75% с 07:00 до 22:00. Послабления есть у региональных и местных каналов. Они могут использовать для общения около 40% эфира русский язык или любой другой.

Массовые протесты начались в Казахстане в начале января, сначала их причиной стали цены на сжиженный газ, но позднее стали слышны политические требования, митинги переросли в беспорядки и погромы. Хуже всего ситуация была в Алма-Ате. 9 января военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с винтовками наизготове. Последние 12 часов в городе практически не слышно стрельбы.