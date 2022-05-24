Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ на второй срок

Тедрос Адханом Гебрейесус / Фото Xinhua/Global Look Press

Действующий глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус переизбран участниками Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве на второй срок. На закрытом заседании была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора.

Резолюция гласит следующее: 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ, — объявил участник специальной сессии.

Как отмечается, глава организации может переизбираться неограниченное количество раз.

Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус возглавил ВОЗ в мае 2017 года, став первым представителем Африканского региона, который возглавил главное учреждение мира по вопросам общественного здравоохранения.

Гебрейесус родился в Эритрее, в Эфиопии работал в системе здравоохранения, сначала в должности местного маляриолога, а затем главы региональной службы здравоохранения. После он более десяти лет работал в правительстве Эфиопии на постах главы Минздрава и министра иностранных дел.

До избрания на пост гендиректора ВОЗ Тедрос занимал ряд руководящих должностей в сфере глобального здравоохранения, в том числе председателя правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и председателя партнерства «Обратить вспять малярию».

Ранее в ВОЗ сообщили, что в 17 странах подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян среди людей. При этом еще 106 фактов расследуются. Согласно данным организации, больше всего выявленных заболевших в Испании.