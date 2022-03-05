Минобороны РФ: ВС России возобновили наступательные действия на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с 18:00 наступательные действия были возобновлены. По его словам, причиной стало нежелание украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, сообщает ТАСС.

По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 мск часов возобновлены, — сказал Конашенков.

Утром 5 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что через гуманитарный коридор из Мариуполя не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек. Он предположил, что жители города не знают о гумкоридоре.

Гуманитарные коридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации маршрутов для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.

Ранее стало известно, что украинские националисты готовят информационно-пропагандистскую провокацию с участием девяти студентов из Ирака. Граждан Ирака, которых националисты держат в плену, собираются убить и после этого разместить дезинформацию, что в смерти студентов виноваты российские военные.