ТАСС: в Лондоне задержали российского бизнесмена Фридмана

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что полиция Лондона задержала сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) отчиталось о задержании 58-летнего российского бизнесмена, при этом его имя названо не было. По данным собеседника ТАСС, Фридман был отпущен под залог.

Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог, — сказал источник.

Между тем пресс-служба Фридмана в беседе с «Коммерсантом» опровергла сообщения о задержании бизнесмена. По данным его представителей, он находится дома и никакого отношения к вышеописанному делу не имеет.

Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет, — поделился собеседник издания.

Как сообщало NCA, неназванного 58-летнего российского бизнесмена подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства.

Кроме того, были задержаны еще двое мужчин, 35 и 39 лет, которые, предположительно, являются сообщниками предпринимателя. По данным оперативных служб, самый молодой из задержанных обвиняется в отмывании денег и препятствовании работе сотрудников NCA, а другой — в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В операции по их задержанию участвовали свыше 50 полицейских, в ходе обысков в доме бизнесмена изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. После допроса все трое задержанных были отпущены под залог.