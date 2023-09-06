ТАСС: Москва была заранее проинформирована о «вояже Блинкена» в Киев

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

США заранее проинформировали Россию о визите госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, передает ТАСС со ссылкой дипломатический источник. Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что Вашингтон не считает нужным информировать Москву о планах посещения своими должностными лицами Киева.

О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее, — заявил источник.

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. В том числе делегация сопроводила политика на кладбище украинской столицы. До этого в ходе встречи американский госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит заметный прогресс в контрнаступлении. По его словам, американским властям важно убедиться, что у Киева есть все необходимое для достижения целей в долгосрочной перспективе.

Также 6 сентября Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Киеву, в который в том числе войдут снаряды с обедненным ураном. В ООН уже раскритиковали это решение США. Заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак заявил, что в организации выступают против использования подобного оружия в любой точке земного шара.