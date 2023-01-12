Омбудсмены РФ, Турции и Украины не обсуждали идею гумкоридоров для раненых

Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ходе контактов с украинским и турецким коллегами идея о создании гуманитарных коридоров для раненых не обсуждалась. В разговоре с ТАСС омбудсмен подчеркнула, что видит с украинской стороны готовность продолжать диалог. Она отметила, что на сегодняшний день есть конкретные результаты как по поиску без вести пропавших, так и по взаимному возвращению детей в семьи.

Идея гумкоридоров у нас с Лубинцом (омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. — NEWS.ru) не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было, — заявила она.

По результатам контактов с украинской стороной Москалькова отметила, что диалог не был политизирован и был основан на гуманитарных, правозащитных принципах. Она выразила надежду, что он будет продолжен.

Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен, — сказала российский омбудсмен.

На полях проходящей в Анкаре 11–12 января международной конференции омбудсменов состоялись встречи между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, турецким коллегой Шерефом Малкочем, а также уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем.

Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.