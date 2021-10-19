Талибы заявили о приверженности своим обязательствам

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) привержено своим обязательствам в сфере безопасности других стран. Талибы выполнили все условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями Афганистана. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, слова которого приводит РИА Новости.

Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство, — сказал он.

Вице-премьер временного правительства талибов Абдул Салам Ханафи заявил, что им не нужна иностранная военная помощь. По его словам, для талибов важны вопросы поддержки мира в Афганистане и восстановления страны. Он подчеркнул, что правительство Афганистана уже является инклюзивным.

Правительство в Афганистане инклюзивное, — сказал Ханафи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.