Талибы заявили, что в Афганистане нет очагов сопротивления их режиму

Зампредседателя временного правительства Афганистана, член «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) Абдул Салам Ханафи заявил, что в Афганистане нет очагов сопротивления их режиму. По его словам, все живут мирно. Об этом сообщает Afghanistan International.

На всей территории Афганистана нет никаких очагов сопротивления. В провинции Панджшер, в районе Андараб и в других регионах страны все живут в мире, — сказал Ханафи.

Он также рассказал, что ни один афганец не был включён в так называемые чёрные списки. Сотрудники министерств и ведомств прошлого правительства продолжают работать в своём обычном режиме. Представитель талибов также добавил, что новое правительство призывает население страны жить мирно, но при этом уважать закон и оберегать безопасность.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила признание Россией временного правительства Афганистана во главе с представителями сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ), но при условии его инклюзивности и защиты прав граждан.