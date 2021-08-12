Талибы захватили третий по величине город Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили Герат, который является третьим по величине городом Афганистана. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на афганские службы безопасности.

Кроме того, отмечается, что боевики ведут бои на центральной площади Кандагара.

Ранее талибы захватили Кандагар, который является вторым по величине городом Афганистана. Также сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.