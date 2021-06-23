Талибы у таджикской границы: Россия бьёт тревогу

Двухдневный визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Душанбе, который завершился 23 июня, наложился на сообщения о продвижении боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) к рубежам Таджикистана. За последние недели вооружённые противники официального Кабула сделали рывок в расширении контроля над территорией, в том числе граничащей с бывшими советскими республиками, что не могло не обеспокоить международных игроков. Появлением нового очага напряжённости встревожен и Кремль. Однако эксперты не спешат говорить о принципиально новых угрозах.

Николай Патрушев Kremlin Pool/Global Look Press

Патрушев и его коллеги из государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили в 23 июня в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном все проблемы в сфере региональной безопасности.

Секретарь российского Совета безопасности прибыл в Таджикистан 22 июня. Его поездка совпала с появлением сообщений об обострении обстановки в северных районах Афганистана, на таджикской границе. Положение Исламской Республики, которую в сентябре этого года должен полностью покинуть иностранный контингент, остаётся в фокусе внимания региональных и глобальных игроков.

Ситуация на таджикско-афганской границе получила тревожные оценки в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, развитие событий в Афганистане — это повод для пристального внимания и беспокойства.

Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнёрское нам государство, — пояснил он.

Тема углубления афганского кризиса накануне была поднята и на специальном заседании Совета безопасности ООН. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заметила, что «расклад сил сегодня выглядит неутешительно». По её словам, в Афганистане сохраняется террористическая угроза, как и 20 лет назад.

Отступление на территорию Таджикистана

О том, что талибы получили контроль над основным погранпереходом на рубеже между Афганистаном и Таджикистаном, стало известно накануне. В течение недели четыре северные провинции Афганистана стали ареной боевых действий между правительственным войсками и группировкой.

В результате уезды Чахеб, Янги Кала, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имом Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП «Шерхон- Бандар» и «Кокул» перешли под контроль талибов, — говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Центрально-азиатское государство имеет самую протяжённую границу с Афганистаном, которая достигает 1344 км.

Натиск боевиков оказался настолько сильным, что, по данным ГКНБ, афганским силам безопасности пришлось отступать на таджикскую территорию. Это произошло во время нападения на пограничный комиссариат «Шерхон-Бандар» (афганская провинция Кундуз). В результате ожесточённого нападения боевиков 134 военнослужащих правительственных войск «были вынуждены отступить через 3-ю и 4-ю заставы погранотряда „Пяндж“ на территорию Республики Таджикистан», проинформировали в ГКНБ. Таджикские пограничники, по этой информации, разрешили военным Кабула беспрепятственно пройти на их территорию.

В Душанбе считают обстановку на линии границы «напряжённой». Тем удивительнее выглядит решимость США завершить вывод своего контингента из Афганистана в ранее намеченные сроки: Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток, отчиталось 22 июня, что «процесс вывода войск завершён более чем на 50%».

Повторение пройденного

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко заметил, что в первой половине июня талибы попытались взять реванш за поражения, понесённые в боях с Афганской национальной армией в апреле и мае.

Они осуществили нападения одновременно почти в семидесяти уездах страны, в результате которых под контроль «Талибана» попали около тридцати уездов. Значительная часть атак пришлась на северные провинции, некоторые из которых являются пограничными с Таджикистаном. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

Несмотря на то, что говорить об этих победах талибов как о стратегических не приходится, они прибавили нервозности Кабулу и его партнёрам, говорит эксперт. Однако на сегодня афганские силовые структуры начали выправлять ситуацию, которая ухудшилась в том числе из-за того, что в рядах группировки было замечено большое количество боевиков из Пакистана.

Несмотря на заметное обострение ситуации с безопасностью в Афганистане, вряд ли можно говорить о каких-то новых угрозах пограничным рубежам постсоветских республик Центральной Азии, — отмечает Серенко. — Талибы и раньше выходили на линию границы с тем же Таджикистаном, например, в провинции Бадахшан. Талибские группы долгое время контролировали афгано-туркменское приграничье. Одним словом, опыт такой ситуации у афганской и таджикской, туркменской сторон есть.

Вряд ли нынешнее обострение принципиально что-то меняет, рассуждает аналитик. По его словам, о возможности захвата Кабула талибами также на сегодня речь не идёт: у террористов нет для этого необходимых ресурсов.

Серенко полагает, что афганская армия обладает в настоящее время всеми необходимыми профессиональными навыками, боевыми подразделениями и военно-техническими возможностями, чтобы не допустить приближения хотя бы относительно крупных сил «Талибана» к столице. И даже подкрепления из Пакистана в виде новых групп талибов помочь не смогут, заключил собеседник NEWS.ru.