Талибы приедут в Москву на следующей неделе

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) посетят Москву на следующей неделе для участия в заседании московского формата по Афганистану. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция с брифинга ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании «Московского формата консультаций по Афганистану», — сказала Захарова.

Представитель МИД также выразила надежду на то, что талибы смогут без внешней поддержки справиться с террористами «Исламского государства» (запрещённая организация в РФ). Захарова вновь подчеркнула, что Москва обеспокоена неснижающейся активностью ИГ в этой стране.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.