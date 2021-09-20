Талибы попросили оставаться дома работающих на «мужских» должностях женщин

Сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) попросили оставаться дома женщин, работающих в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани. По словам градоначальника, 27% персонала в городском хозяйстве составляют женщины. Его слова приводит телеканал AL Arabiya.

Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идёт о женщинах, которые работают в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя, — отметил Номани.

Помимо этого в районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами. Однако остальных представительниц прекрасного пола талибы попросили оставаться дома с сохранением зарплаты до нормализации ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что афганские активистки собрались перед зданием бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле на акцию в защиту своих прав. Как известно, ведомство было упразднено после прихода к власти сторонников движения «Талибан». На его месте создали Министерство исламской ориентации и уже изменили вывеску с названием на здании министерства.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.