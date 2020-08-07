Талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией

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Информация о сговоре РФ с талибами является частью кампании, развёрнутой противниками мирного процесса в Афганистане, рассказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещённая на территории РФ организация) Сухейль Шахин.

По данным Шахина, информация о подкупе талибов, не имеющая под собой оснований, была «передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам», чтобы «саботировать процесс мирного урегулирования» и «ставить палки в колёса», передаёт РИА Новости.

В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления, — подчеркнул представитель движения.

Ранее, вслед за The New York Times, 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru ранее, The New York Times сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения боевикам запрещённой в РФ группировки «Талибан» за убийства военнослужащих США.