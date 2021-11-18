Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Кабуле

Силы безопасности боевиков «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) обезвредили в Кабуле ячейку боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецоперация прошла в ночь на четверг в районе Хаир-Хана на северо-западе столицы Афганистана, сообщил представитель талибов Инамулла Самангани в своём Twitter.

Один член ИГ был убит, несколько арестованы, — написал он.

По словам Самангани, в отношении задержанных ведётся расследование.

В сентябре -— ноябре в ряде провинций Афганистана, включая Кабул, произошло сразу несколько взрывов. Так, 17 ноября мощный взрыв прогремел в западной части Кабула, а до этого взрывное устройство сработало в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяли боевики ИГ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что существует угроза распространения из Афганистана в соседние страны террористической и наркотической угрозы. По его словам, в Москве рассчитывают, что с угрозами справятся талибы, дававшие подобные обещания.