«Талибан» призвал к мирному урегулированию конфликта в Казахстане

«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выразил беспокойство по поводу протестов и беспорядков в Казахстане, сообщает спикер МИД Афганистана Абдул Кахал Балхи в своём Twitter-аккаунте. Он заявил, что страна пристально следит за событиями, происходящими в Казахстане.

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Балхи отметил, что Казахстан является близким соседом и торговым партнёром Афганистана. Он выразил надежду, что ситуация в стране наладится путём урегулирования конфликта мирными способами и посредством диалога между протестующими и властью и что мир и стабильность вернутся в регион.

В начале января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты.

В начале августа талибы начали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день сообщили, что война закончилась. Последние две недели лета из находившегося под охраной США аэропорта Кабула шла массовая эвакуация жителей стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший должность главы МИД во время предыдущего правления «Талибана». Политик находится под санкциями ООН c 2001 года.