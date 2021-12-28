«Такой подарок Путину!»: Порошенко рассказал о преследованиях Зеленского

Бывший президент Украины Пётр Порошенко объяснил, почему его преследует Зеленский. Нынешний глава государства боится и ненавидит бывшего, заявил Порошенко в эфире «5 канала».

Политик добавил , что ему никак не препятствуют «любые действия» Зеленского.

Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривлённого правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года... Это переворот, потому что то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии, — пафосно сообщил бывший украинский лидер.

Порошенко покинул Украину 17 декабря, он отправился в турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Однако в середине января он обещал вернуться на родину и ответить на все вопросы.

Прокуратура Украины обратилось к суду с просьбой арестовать бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о госизмене. По данным издания «Главком», ходатайство подписал и. о. генпрокурора Алексей Симоненко. В документе прописана возможность внесения залога в размере 1 млрд гривен ($37 млн).

Ранее бывший премьер-министр Яценюк заявил, что попытка ареста экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для действующего руководителя страны Владимира Зеленского.