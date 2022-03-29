Тайная миссия Романа Абрамовича

В последнее время Роман Аркадьевич что ни день — создаёт важные первополосные информационные поводы вокруг своей персоны. То он отказывается от услуг офшора на Британских Виргинских островах и теперь суверенно напрямую владеет акциями крупнейшего российского металлургического и горно-обогатительного (или, как шутят, олигархообогатительного) холдинга Evraz. Причём холдинг перестраивается, из его состава выводятся некоторые структуры, что было истолковано как желание уйти в кеш по примеру ряда других собратьев по списку Forbes. Затем лишается британской трудовой визы, но получает сначала израильский, а потом и португальский паспорта, окончательно становясь человеком мира. Вроде бы теряет управление своей любимой игрушкой — клубом «Челси», но выигрывает суд и заставляет публично извиниться британскую журналистку Кэтрин Белтон, которая в своей книге «Люди Путина» утверждала, что футбольную команду Роман Абрамович купил по поручению Владимира Путина.

И, как в вишенка на торте, Абрамовича выводят из-под действия западных санкций, призванных покарать всех бизнесменов, подозреваемых в близости к российскому президенту. Такую неприкосновенность одного из самых известных олигархов сначала записал на свой счёт Владимир Зеленский. Затем была вброшена информация, что проблему, дескать, решил Анатолий Чубайс, благодаря своим историческим связям с американской демпартией, и таким образом получил шанс спокойно покинуть родину.

Но комбинация, обеспечившая особый статус Романа Аркадьевича, может оказаться куда сложнее. Действительно, отчего это именно Абрамович челноком носится между Киевом, Москвой и даже Стамбулом, пользуясь спецбортами?

Бизнесмен Роман Абрамович разговаривает по телефону после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле Сергей Карпухин/POLL/РИА Новости

В этой связи стоило бы вспомнить о потрясшей весь московский бомонд истории трёхлетней давности. О неожиданной смерти летом 2019 года Аллы Вербер, вице-президента Mercury и fashion-менеджера ЦУМа, приведшей в нашу столицу все основные модные бренды. Версии её скоропостижной кончины были разные: и клинке, и инфаркт, и сепсис. Но интересной представлялась информация, что именно Вербер могла выступить посредником в налаживании неофициальных контактов Москвы и Киева благодаря своим тесным родственным связям с представителями влиятельной еврейской общины Днепропетровска, к которой принадлежит и Зеленский. И вдруг неожиданная смерть...

Неудивительно, что весть об якобы отравлении Абрамовича в Киеве на фоне подобной ассоциации выглядела опасной закономерностью. Но всё вроде бы обошлось. Однако роль гражданина мира Абрамовича, видимо, также базируется на тесных связях с влиятельными общинами ряда стран, включая, естественно, и днепропетровский клан. Это предположение вполне может объяснить интерес к его возможным усилиям со стороны Владимира Зеленского, который, если верить англоязычной прессе, передал через Абрамовича президенту Путину некое рукописное (как особо секретное) послание.

Понятно, что переговоры и консультации вокруг ситуации, сложившейся на Украине после начала нашей силовой операции, ведутся не только в тесном кругу Владимира Мединского и Давида Арахамии. Задействован тонкий механизм широкого учёта интересов и целей многих акторов. Естественно, нужен был гарант интересов и — главное — безопасности днепропетровцев. И, видимо, такая фигура с прямым выходом на президентов России и Украины нашлась. Впрочем, доброжелательная реакция на его появление в Турции доказала, что Абрамович и там желанный посредник.

Во всяком случае за челночной миссией Абрамовича и дальше будет интересно наблюдать. Пока же, как нас заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Роман Аркадьевич не является официальным лицом, но помогает поддерживать определённые двусторонние контакты. Нам остаётся только догадываться, о каких конкретных контактах может идти речь.