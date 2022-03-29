Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Турция. Стамбул. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Тайип Эрдоган и бизнесмен Роман Абрамович (слева направо) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче

Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров РФ и Украины в Стамбуле переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корреспондент РИА Новости. Рядом с ними во время беседы также находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Суть переговоров при этом не сообщается .

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что в качестве посредников в урегулировании конфликта между Россией и Украиной пытаются выступить многие люди, а Роман Абрамович имеет хорошие связи и в Москве, и в Киеве. Политолог считает, что у российского олигарха есть и свои цели, поскольку он стал объектом санкционного давления. По его словам, можно говорить о том, что Абрамович рассчитывает на политические дивиденды, если окажется эффективным посредником.

До этого издание Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования деталей.

Представитель украинской делегации и руководитель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что виделся с Абрамовичем в кулуарах первого раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Гомеле. Кроме того, утверждается, что российский бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе c бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Также он общался и с главой российской делегации Владимиром Мединским.