Названа главная цель визита Абрамовича в Турцию

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru заявил, что сейчас многие люди пытаются выступить в качестве посредников в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а российский бизнесмен Роман Абрамович имеет хорошие связи и в Москве, и в Киеве. Политолог считает, что у российского олигарха есть и свои цели, поскольку он стал объектом санкционного давления.

Понятное дело, что такое посредничество может помочь ему избавиться от этого давления. Наверно, сейчас любые попытки найти компромисс или способствовать его нахождению должны приветствоваться. Надо позитивно относиться к таким попыткам, от кого бы они ни исходили, —сказал Кортунов.

По мнению эксперта, можно говорить о том, что Абрамович рассчитывает на политические дивиденды, если он окажется эффективным посредником.

Я думаю, что это капитализация некоего политического влияния в мире, позиция эта, конечно, может дать ему дополнительные очки, — подытожил Кортунов.

В настоящее время Абрамович находится в Стамбуле, где начались российско-украинские переговоры. Связано ли местонахождение бизнесмена с переговорами, не сообщается.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования деталей.