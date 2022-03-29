Стало известно, что Абрамович находится в Стамбуле

Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры, сообщает корреспондент ТАСС. Связано ли местонахождение бизнесмена с переговорами, не сообщается.

Встреча делегаций Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче, — говорится в сообщении.

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования организации переговоров.

Представитель украинской делегации и руководитель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что виделся с Абрамовичем в кулуарах первого раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Гомеле. Кроме того, утверждается, что российский бизнеcмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе c бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Также он общался с главой росcийской делегации Владимиром Мединским.

Издание также сообщило, что частный cамолёт Абрамовича был замечен в Турции и Израиле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Абрамович был зaмечен в ВИП-зале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве 14 марта незадолго до того, как принадлежащий ему самолёт вылетeл в Стамбул.