Песков назвал информационной диверсией слухи об отравлении Абрамовича

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переговоры России и США важны для всего мира, сообщает ТАСС. Он заявил, что никакие личные обиды не должны воспрепятствовать диалогу между странами.

Личные обиды Байдена в адрес Путина негативно сказываются на отношениях двух стран, но диалог между РФ и США нужен в любом случае, — сказал Песков. Ранее президент США Джо Байден...