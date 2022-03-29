Песков назвал информационной диверсией слухи об отравлении Абрамовича
Захар Чайченко
Захар Чайченко
13:05, 29 марта 2022
Роман АбрамовичФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об отравлении российского предпринимателя Романа Абрамовича, пишет РИА Новости. По словам Пескова, фейки об отравлении участников переговоров России с Украиной — часть информационной войны. В подтверждение своего заявления пресс-секретарь уточнил, что в данный момент всех членов переговорной делегации показывают по телевидению в Стамбуле.
Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле, — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии пройдут в формате тет-а-тет.
Ранее стало известно о надеждах российской стороны на достижение первого этапного результата на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Москва настаивает на заключении комплексного договора, который предусматривал бы такие позиции, как демилитаризация, денацификация Украины, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимость Луганской и Донецкой народных республик. Украина, в свою очередь, требует вывода российских войск и предоставления гарантий безопасности.