Мединский назвал условия заключения договора с Украиной

Без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский, передаёт РИА Новости. Ранее он отметил, что в переговорах между Россией и Украиной стороны сближают позиции в отношении второстепенных тем, однако по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте.

Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает ещё целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны, — демилитаризацию, денацификацию, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учёта которых, я думаю, заключение договора маловероятно, — отметил он.

Мединский также подчеркнул, что украинскую сторону в первую очередь беспокоит получение гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО.

Между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский 18 марта заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.