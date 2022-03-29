В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Турция. Стамбул. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева) и помощник президента РФ Владимир Мединский (справа) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче

В Стамбуле начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — пройдут в формате тет-а-тет.

Двухдневные переговоры проходят во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.

Во дворце Долмабахче также присутствует российский миллиардер Роман Абрамович: он не сидит за столом переговоров, а находится в числе наблюдающих в компании с турецкими чиновниками.

Ранее стало известно о надеждах российской стороны на достижение первого этапного результата на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Москва настаивает на заключении комплексного договора, который предусматривал бы такие позиции, как демилитаризация, денацификация Украины, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимость Луганской и Донецкой народных республик. Украина, в свою очередь, требует вывода российских войск и предоставления гарантий безопасности.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».