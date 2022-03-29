ТАСС: на переговорах в Стамбуле может быть достигнут первый результат

В России надеются, что на переговорах с Украиной в Стамбуле будет достигнут первый этапный результат, передаёт ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. 29 марта в Турции пройдёт новый раунд российско-украинских переговоров. Беседа состоится в закрытом для прессы режиме.

По данным источника, Москва также рассчитывает на быстрое продвижение вперёд в диалоге с Киевом.

Рассчитываем на первый этапный, знаковый результат, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что переговоры России и Украины могут продолжиться по видеосвязи, если в Стамбуле не будет достигнут «окончательный результат».

Решение о встрече в Стамбуле было принято по итогам телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Турции заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.

Накануне вечером в Стамбул прибыла российская делегация во главе с Владимиром Мединским. Позже прилетели представители Украины. Двухдневные переговоры будут проходить во дворце Долмабахче.

В настоящее время между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. Кроме этого, переговорщики общались в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявил, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.