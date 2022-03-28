Sabah: Российская делегация на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул

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США долгое время занимались подавлением независимых государств в угоду своим геополитическим интересам, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время встречи с алжирским коллегой Нуреддином Макри, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — одно из следствий кровавой политики Америки.

Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать...