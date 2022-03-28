Sabah: Российская делегация на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул
Sabah сообщает, что самолет Ту-204 с Российской делегацией на борту приземлился в Стамбуле
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:59, 28 марта 2022
Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
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Самолет Ту-204-300 с российской делегацией, которая будет участвовать в очередном раунде переговоров с украинской стороной, прибыл в понедельник, 28 марта в Стамбул. Такую информацию опубликовала турецкая газета Sabah.
Самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в 16:08 мск, - говорится в публикации.