Лавров назвал сроки и место новых переговоров с Украиной

Переговоры России и Украины возобновятся в ближайшее время в очном формате в Стамбуле, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводятся на сайте МИД РФ, Москва рассчитывает, что переговоры увенчаются успехом.

Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций, — сказал министр.

О дате проведения нового раунда российско-украинских переговоров стало известно накануне. Глава делегации РФ Владимир Мединский пояснил, что в ходе очередной видеоконференции стороны приняли решение о встрече в очном формате. Стамбул в качестве места переговоров выбрали президенты России и Турции в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также провёл телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы они обсудили предстоящие российско-украинские переговоры. По данным агентства Reuters, турецкие власти рассчитывают, что стороны договорятся о прекращении огня.