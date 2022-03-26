Названа дата проведения следующего раунда переговоров России и Украины

Следующий раунд переговоров России и Украины состоится 29-30 марта в очном формате, заявил глава российской делегации Владимир Мединский в своём Telegram-канале. Член группы украинских переговорщиков Давид Арахамия сообщил, что встреча состоится в Турции.

Сегодня прошёл очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта, — отметил Мединский.

Арахамия в свою очередь сообщил, что новый раунд переговоров пройдёт 28-30 марта, сообщает Telegram-канал Mаsh.

Ранее Мединский заявил, что российская и украинская делегации в ходе переговоров сближают позиции в отношении второстепенных тем, однако по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Он также подчеркнул, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.

О сближении позиций России и Украины по ряду вопросов заявлял также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он отметил, что некоторые из них следует обсуждать на уровне президентов и выразил надежду на скорые переговоры российского и украинского лидеров.

Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Впоследствии прошли ещё два очных раунда и переговоры в онлайн-формате.