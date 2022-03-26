Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились провести в Стамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине, сообщили в канцелярии турецкого президента, передаёт ТАСС. Ранее о проведении переговоров 29--30 марта сообщил руководитель российской переговорной делегации Владимир Мединский. Член украинской группы Давид Арахамия, в свою очередь, сообщил, что переговоры пройдут в Турции. Ранее Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу неоднократно выступали за участие Анкары в качестве посредника в российско-украинских переговорах.

В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинском конфликте и переговорный процесс. Эрдоган и Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле, — сообщили в канцелярии турецкого президента.

Также Эрдоган сообщил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.

Ранее советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что аргументы Москвы по вопросам безопасности должны быть услышаны. По его мнению, необходимо продолжать диалог с российской стороной для урегулирования ситуации. Он добавил, что Турция предпринимает усилия для разрешения конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путём. По его словам, Эрдоган в ближайшее время намерен вновь встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Калын не в первый раз высказывается по ситуации вокруг Украины и позиции России в этом вопросе. В конце марта он отмечал, что доводы России по вопросу Украины должны быть услышаны западными странами. По его словам, турецкие власти не поддерживают спецоперацию РФ на Украине, однако к российским властям всё же стоит прислушаться.