Главы МИД Турции и Украины обсудили встречу делегаций Москвы и Киева
Сергей Попов
Сергей Попов
11:37, 28 марта 2022
Дмитрий КулебаФото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
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↵Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы они обсудили предстоящие российско-украинские переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.
В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация на Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины, — цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства.
Ранее зарубежные СМИ узнали от одного из высокопоставленных турецких чиновников, что очередной раунд российско-украинских переговоров стартует вечером 28 марта.
О дате проведения нового раунда российско-украинских переговоров стало известно накануне. Глава делегации РФ Владимир Мединский пояснил, что в ходе очередной видеоконференции стороны приняли решение о встрече в очном формате. Стамбул в качестве места переговоров выбрали президенты России и Турции в ходе телефонного разговора.