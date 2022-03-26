Главы МИД Турции и Украины обсудили встречу делегаций Москвы и Киева

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Жители ЛНР сами определят, когда проводить референдум о вхождении республики в состав России, сказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, сроки его проведения зависят от нормализации обстановки в Донбассе. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местные жители смогут определить судьбу республики после её полного освобождения от украинских военных.

Если республика решит остаться независимой — останется. Если республика решит проводить референдум по вхождению в состав России, а правильнее сказать — по воссоединению с Россией, то проведут. Сроки здесь можно...