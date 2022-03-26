Переговоры России и Украины в Турции начнутся вечером 28 марта

Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся вечером 28 марта. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, имя которого не называется. Каких-либо подробностей предстоящих переговоров он не привёл

По данным агентства, турецкие власти рассчитывают , что стороны договорятся о прекращении огня.

О месте проведения нового раунда российско-украинских переговоров стало известно накануне. Глава делегации РФ Владимир Мединский пояснил, что в ходе очередной видеоконференции стороны приняли решение о встрече в очном формате. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, стороны заочно отработали достаточно и теперь настало время для «сверки часов».

О проведении переговоров в Стамбуле условились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.