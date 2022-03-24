«Ну уволился и уволился»: Песков о реакции Путина на отставку Чубайса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о нападении на Россию могут принять только в США — в Вашингтоне или «под горой Шайенн», где расположен Центр объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), заявил NEWS.ru депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. Таким образом он прокомментировал информацию журнала NYT о создании в США специальной команды должностных лиц на случай применения Москвой ядерного оружия. Парламентарий напомнил, что РФ может таким образом ответить на агрессию, если в Кремле сочтут её угрозой существованию страны. Публицист добавил, что при подобном сценарии «между Канадой и Мексикой появится пролив имени Сталина».

Решение о нападении на Россию могут принять только в США — в Вашингтоне или «под горой Шайенн», где расположен Центр объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), заявил NEWS.ru депутат...