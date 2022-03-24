«Ну уволился и уволился»: Песков о реакции Путина на отставку Чубайса
Никита Чайка
Никита Чайка
13:09, 24 марта 2022
Анатолий ЧубайсФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин «вряд ли какой-то отреагировал» на увольнение Анатолия Чубайса. Он отметил, что Чубайс не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах и не входил в состав Администрации Президента.
Вряд ли он как-то отреагировал. Ну уволился и уволился, — сказал Песков.
О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального предcтавителя президента и уехал из страны, сообщило 23 марта Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентcтва, причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело. Его брат Игорь Чубайс не смог прокомментировать информацию об отставке и отъезде своего брата из России.