Таиланд введёт туристический сбор в $10

https://static.news.ru/photo/7c130742-597c-11eb-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Власти Таиланда планируют ввести туристический налог в размере $10. Этот сбор должен помочь восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.

Введение сбора с туристов в Таиланде обсуждается с 2016 года, однако эта мера всё время откладывалась. Сейчас из-за пандемии экономика страны, которая в значительной степени зависит от туристов, ослабла. Поэтому власти готовы в ближайшем будущем ввести туристический сбор в размере 300 батов — это $10, — сообщает портал Travel Off Path.

В 2021 году Таиланд планирует принять около 10 млн иностранных туристов. В 2020 году страну посетили только 6,7 млн зарубежных путешественников, что почти в шесть раз меньше, чем в 2019-м (40 млн). По мнению властей, новый налог не должен отпугнуть туристов от поездок в Таиланд, тем более что средства от него планируют направить на восстановление туристических объектов и предоставление медпомощи путешественникам.

В данный момент Таиланд открыт для интуристов при условии прохождения 14-дневного карантина и предоставления отрицательного теста ПЦР. Без виз россияне могут находиться в этой стране до 30 дней.

Как писал NEWS.ru, руководство Сингапура приняло решение ужесточить требования для въезда в страну. С 25 января 2021 года все прибывающие должны предоставить справки с отрицательным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и медицинскую страховку, передаёт Минздрав республики. Кроме того, с 23:59 31 января гости государства должны будут приобретать туристическую страховку для компенсации трат на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре. Минимальная сумма покрытия составит не менее $22,6 тысячи.

Чиновники отмечают, что ранее введённые правила сохранят — иностранцы или резиденты страны, недавно посещавшие регионы с высокой вероятностью инфицирования, обязаны проходить ПЦР-тестирование на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии они должны пройти 14-дневный карантин и вновь сдать анализ на COVID-19.