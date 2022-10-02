TAC: Зеленскому должно быть стыдно за приближение мира к ядерной войне

Эта зима может превратится из холодной в ядерную, такое мнение выразил обозреватель Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative. По его мнению, такой сценарий вполне вероятен, если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО.

На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха, — говорится в публикации.

Девлин полагает, что заявка Киева на вступление в Альянс может носить символический характер. Правда, в этом случае, отмечает обозреватель, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за приближение мира к ядерной войне. В тоже время неважно заявление украинского лидера о вступлении в НАТО подлинное или притворное, оно демонстрирует презрительное пренебрежение к последствиям его действий, заключил журналист.

Наихудший сценарий заключается в том, что Россия выполнит свои угрозы, поскольку возглавляемый США альянс НАТО втягивает свои силы в бой. В этом сценарии любому, кто исключает ядерную войну, не хватает воображения, — возмутился Девлин.

Свою статью обозреватель подытожил мыслью о том, что если Вашингтон не скажет «нет» Украине в НАТО, американцы ничего не выиграют и это может «стоить им всего».

Ранее китайская газета Global Times заявила, что Зеленский пытается всеми доступными способами вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией. По словам автора материала, украинский лидер хочет, чтобы все страны НАТО помогли Киеву «вернуть то, что он потерял» и по этой причине подал заявку на ускоренное вступление в Альянс.